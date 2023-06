Miguel Herran, diventato famoso in tutto il mondo per il ruolo di Rio nella serie La casa di carta, ha annunciato ai fan una bellissima notizia. La compagna Celia Pedraza è incinta e presto diventerà papà.

La casa di carta: Miguel Herran diventa papà

Bebè in arrivo per Miguel Herran e la compagna Celia Pedraza. L’attore de La casa di carta, serie tv rivelazione dove ha vestito i panni di Rio, diventerà papà. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove l’interprete ha mostrato la prima ecografia del pargolo. La futura mamma è la sorella di Maria Pedraza, che ha recitato con Herran nella prima stagione de La Casa di carta, nel ruolo di Alison Parker.

L’annuncio di Miguel Herran

Miguel, a didascalia della prima ecografia e di alcuni scatti che lo ritraggono con Celia, ha scritto:

“Non posso dire molto di più, le immagini parlano da sole… questa è la mia famiglia. Ed è ciò che amo di più in questo mondo. Celia mi ha fatto il regalo più grande della mia vita… diventeremo genitori. Non sappiamo ancora niente, solo che per il momento è tutto perfetto e che sembra di vivere un’illusione per noi molto difficile da gestire”.

Miguel Herran: arriverà un maschietto o una femminuccia?

Herran e la compagna Celia non conoscono il sesso del bebè. Molto probabilmente, hanno reso pubblica la bella notizia superato il terzo mese, per cui devono ancora scoprire se accoglieranno in famiglia un maschietto o una femminuccia.