Decisamente non a sorpresa per chi la conosce arriva la cena di Pasqua in una pizzeria romana di Ilary Blasi con Bastian e Isabel. A via Tiburtina la quasi ex signora Totti ed il nuovo compagno tedesco mangiano in un locale “pop”. Ilary in un certo senso ha voluto ribadire la sua “indifferenza” alla rabbia di Francesco Totti per le foto della loro figlia Isabel mano nella mano con Bastian Muller.

La cena di Ilary Blasi con Bastian e Isabel

Il nuovo fidanzato della conduttrice tv fa parte ormai di quella che i media di gossip chiamano una “famiglia allargata”. Il dato è che ieri sera Ilary è stata infatti vista insieme al compagno tedesco e alla piccola Isabel nella Pizzeria Economica di via Tiburtina, a Roma. Il Corriere della Sera precisa che erano “insieme ad altri commensali” in un “locale molto popolare fra gli studenti universitari, anche per i prezzi tutto sommato abbordabili delle pizze”.

Totti “furioso per quella intimità”

Stando a quanto ha raccontato chi era presente nel locale, in più di un’occasione la figlia di Ilary e Francesco ha abbracciato Bastian. Tutto questo mentre ifuria la polemica sulla rabbia di Totti per una intimità che si sarebbe “creata fra la piccola e il nuovo compagno della madre”. E sul fronte separazione? Il “Pupone” non vuole che i figli Cristian, Chanel e Isabel possano trovarsi a vivere sotto lo stesso tetto con Bastian Muller.