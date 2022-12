I venti di guerra che spirano da Oriente non cessano neanche sotto Natale, peraltro festività che da quelle parti non è molto mainstream: la Corea del Nord lancia gli ennesimi missili balistici e secondo quanto rifetito in queste pre dall’esercito della Corea del Sud la coppia di vettori non identificati è finita nelle acque del Mar del Giappone.

La Corea del Nord lancia missili

Sarebbe il Mar Orientale che però lambisce le acque territoriali della nazione che assieme agli Usa è sotto minaccia da tempo di un’ecatombe nucleare da parte del dittatore Kim Jong-un. Ansa riferisce che la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici non identificati. Lo riferiscono le forze armate di Seul. Entrambi i missili sono stati lanciati dalla provincia settentrionale di Tongchang-ri dalle 11:13 alle 12:05, ora locale, e sono finiti nel Mare Orientale.

Il comunicato del comando di Seul

Il mare in questione è appunto quello specchio d’acqua noto come Mar del Giappone. Il il comando delle forze armate sudcoreane che sull’episodio ha recepito una informativa dei servizi di sorveglianza sulle attività di Pyongyang ha spiegato: “I nostri militari hanno rafforzato la sorveglianza e la vigilanza cooperando strettamente con gli Stati Uniti e mantenendo una posizione di piena prontezza”.