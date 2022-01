La Corea del Nord lancia il secondo missile nel giro di pochi giorni

Corea del Nord, secondo missile lanciato nel giro di pochi giorni. Già il 5 gennaio 2022 Pyongyang aveva sparato un missile balistico.

Corea del Nord, secondo missile lanciato nel giro di pochi giorni. Il primo missile, un ipersonico, era partito il 5 gennaio 2022 da Pyongyang e sembra che il nuovo sia un modello “migliorato” rispetto al precedente.

Corea del Nord, secondo missile nel giro di pochi giorni

Il missile lanciato dalla Corea del Nord ha volato per più di 700 chilometri a un’altitudine massima di 60 chilometri per una velocità massima di Mach 10, pari a 10 volte la velocità del suono. Il Comando di Stato maggiore congiunto di Seoul ha definito l’attività di Pyongyang una “violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”.

Missile dalla Corea del Nord in mare

Siccome sia il primo che il secondo missile avrebbero impattato con il mare, i governi di Seoul e Tokyo, Giappone, hanno chiesto alle navi in transito nell’area di non avvicinarsi alla zona e segnalare qualsiasi impatto in acqua.

Secondo le autorità giapponesi, il nuovo missile si sarebbe inabissato all’esterno della zona economica esclusiva del Giappone.

Corea del Nord, il missile solleva critiche dal Giappone

Fonti della Difesa, diffuse dai media della Corea del Sud, hanno dichiarato che il missile è stato lanciato dalla provincia nordcoreana settentrionale di Jagang. L’operazione non è stata gradita dal primo ministro giapponese Fumio Kishida: “È estremamente deplorevole che la Corea del Nord continui a lanciare missili”, ha dichiarato.