Un legame familiare che attraversa i confini

Carla Rabezzana, una vivace novantatreenne, è la cugina del Papa Francesco e vive a Portacomaro, un piccolo comune in provincia di Asti. Questo paesino è noto non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per essere il luogo d’origine degli avi di Bergoglio. La storia di Carla è un esempio di come i legami familiari possano rimanere forti anche quando si è lontani, sia fisicamente che in termini di responsabilità.

Una conversazione che scalda il cuore

Recentemente, Carla ha avuto l’opportunità di parlare con il Papa. Durante questa conversazione, ha condiviso con lui una notizia personale: “Mi sono rotta un piede”. La risposta di Bergoglio è stata affettuosa e tipica del suo carattere: “Meno male che non ti sei rotta la testa”. Questo scambio dimostra non solo l’affetto che il Pontefice nutre per la sua famiglia, ma anche il suo senso dell’umorismo, che riesce a trasmettere anche in momenti di preoccupazione.

Il valore della famiglia nella vita del Papa

La famiglia ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Papa Francesco. Nonostante i suoi impegni come leader della Chiesa cattolica, Bergoglio non dimentica mai le sue radici e i suoi cari. Carla, con la sua saggezza e il suo spirito vivace, rappresenta un legame importante con il passato e con la storia della sua famiglia. La loro relazione è un promemoria del fatto che, indipendentemente dalla distanza o dalle responsabilità, i legami familiari rimangono un pilastro fondamentale della vita.