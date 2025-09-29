La notizia che nessuno voleva leggere, Lewis Hamilton, con un post su Instagram, ha annunciato la morte del suo amato cane, il bulldog Roscoe. Ecco le sue parole.

Hamilton, Roscoe non ce l’ha fatta: addio all’amato bulldog

Aveva saltato anche gli ultimi test al Mugello pur di stargli accanto, il pilota della Ferrari Lewis Hamilton, nelle scorse ore ha annunciato che Roscoe, il suo amato cane, è morto.

Il cane era malato e, negli ultimi giorni, era stato sottoposto a diverse terapie, proprio per questo il sette volte campione del mondo non aveva preso parte alle prove. Ecco il commovente post di Hamilton.

Hamilton, lo straziante annuncio: “La decisione più difficile della mia vita”

“Dopo quattro giorni di terapia intensiva ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe”. Queste le parole di Lewis Hamilton, che ha dovuto far addormentare per sempre il suo amato bulldog. Chi ha avuto un cane e ha dovuto fare la stessa scelta sa benissimo cosa si prova, un dolore che non passa mai. Su Instagram, Hamilton ha continuato: “è una delle esperienze più dolorose. Sebbene sia stato così difficile, averlo è stata una delle parti più belle della mia vita, amarlo così profondamente ed essere riamati. Grazie a tutti per l’amore e il sostegno che avete mostrato negli anni a Roscoe. E’ morto domenica sera, 28 settembre, tra le mie braccia.” Il sette volte campione del mondo ha anche espresso la sua gratitudine per aver trascorso la sua vita con un’anima così bella, un vero amico.