La maggioranza di centrodestra ha approvato l’emendamento del relatore, Francesco Paolo Russo, alla proposta di legge di cui è primo firmatario il leader M5s Giuseppe Conte che di fatto la sostituisce.

«Il Governo è delegato ad adottare , entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione».

La modifica sostituisce l’articolo 1 della proposta di legge targata M5s prevedendo la delega al governo e sopprime gli articoli dal 2 al 18 del testo presentato dal M5s. Quindi, la parola passa ora all’aula di Montecitorio.

«Dopo aver detto no al salario minimo con il trucco della delega, governo e maggioranza fanno lo stesso con il conflitto di interessi. Quando c’è da fare cose sacrosante per i cittadini in difficoltà e per la collettività, il governo procede puntualmente contromano. L’emendamento appena approvato in Commissione Affari Costituzionali è una vergognosa delega al governo che rimanda tutto alla calende greche». Affermano i rappresentanti del M5S nella Commissione Affari Costituzionali della Camera».