La dieta di Paola Turani: come si tiene in forma dopo la gravidanza

L'amatissima influencer nata vicino a Bergamo ha un fisico davvero invidiabile: scopriamo tutti i segreti dell'alimentazione di Paola Turani

La nota influencer 34enne Paola Turani, molto conosciuta sui social network, ha recentemente svelato sulle storie di Instagram alcuni dei suoi segreti per rimanere sempre in forma. La ragazza ha spiegato in cosa consiste la sua dieta e ha raccontato come ha vissuto il periodo post-gravidanza.

La dieta di Paola Turani: l’influencer svela i suoi segreti ai followers di Instagram

La bella influencer bergamasca ha recentemente aperto il box domande delle storie di Instagram per permettere ai propri followers di esprimere alcune curiosità su di lei. Moltissimi fan della ragazza hanno incentrato le domande sul suo aspetto fisico, da sempre molto apprezzato. Una ragazza ha chiesto alla Turani di raccontare come costruisce il suo piano alimentare.

La risposta della 34enne è immediata: “Ho più fame adesso che quando ero in gravidanza! Mangio tutto quello che mi va, ma in modo equilibrato. Cerco di variare il più possibile, ma introduco sempre molta frutta e verdura. Per il resto non si può dire che sono a dieta!“

Paola Turani e il post-gravidanza: la mancanza degli allenamenti

La Turani ha poi raccontato che nel periodo successivo alla sua gravidanza ha deciso di non allenarsi perché le sue condizioni fisiche non lo permettevano.

Con il proseguire delle settimane, però, l’influencer ha iniziato un nuovo percorso atletico, tornando presto al top della forma.