Un evento atteso da secoli

Ogni anno, nel sabato che precede la prima domenica di maggio, Napoli si prepara a vivere uno dei momenti più significativi della sua tradizione religiosa: la liquefazione del sangue di San Gennaro. Questo evento, che affonda le radici in secoli di storia, attira non solo i fedeli locali, ma anche turisti da tutto il mondo, desiderosi di assistere a una celebrazione che è molto più di una semplice cerimonia religiosa.

La processione, che parte dalla Cattedrale e si snoda tra i vicoli del centro storico, è un momento di grande partecipazione e fervore, dove la fede si mescola con la cultura e la storia della città.

La celebrazione e i suoi protagonisti

Quest’anno, la celebrazione è stata officiata dal vescovo ausiliare Francesco Beneduce, mentre il cardinale arcivescovo Mimmo Battaglia era impegnato a Roma per il Conclave. La presenza del sindaco Gaetano Manfredi, che ricopre anche il ruolo di presidente della Deputazione di San Gennaro, ha ulteriormente sottolineato l’importanza di questo rito per la comunità napoletana. La processione, accompagnata da un lungo applauso al momento della liquefazione, ha visto la partecipazione di una folla entusiasta, composta da cittadini e visitatori, che hanno riempito le strade di Napoli, testimoniando un legame profondo con la propria tradizione.

Significato e mistero della liquefazione

La liquefazione del sangue di San Gennaro è un evento che si ripete tre volte all’anno: oltre a maggio, si verifica il 19 settembre, in occasione della festa liturgica del santo, e il 16 dicembre, anniversario dell’eruzione del Vesuvio nel 1631. Nonostante la sua importanza, la Chiesa non ha mai ufficialmente commentato il fenomeno, lasciando spazio a interpretazioni e credenze popolari. Per molti, la liquefazione rappresenta un segno di protezione e benevolenza del santo verso la città di Napoli, un simbolo di speranza e di fede che continua a unire generazioni di napoletani.