La manutenzione dell’auto è una cosa seria, non risparmiare

La manutenzione dell'auto è fondamentale per prolungare la durata dell'attività della propria automobile. Meglio affidarsi ad un buon centro assistenza.





Effettuare controlli periodici alla propria automobile è la condizione imprescindibile per offrirle un futuro raggiante scongiurando banali e, talvolta, anche gravi guasti.

Anche se è possibile svolgere personalmente alcuni interventi di minore entità, è fortemente consigliato affidarsi a strutture serie e qualificate per godere di benefici nel lungo periodo.

I Centri di Assistenza Volkswagen sono in grado di offrire ai propri clienti un servizio di manutenzione completo, creato su misura in base alle specifiche esigenze dei clienti.

Il motore chiaramente rappresenta il cuore pulsante e la parte fondamentale dell’auto; molto spesso la gran parte dei problemi sono causati proprio dal suo malfunzionamento. Il propulsore durante il suo ciclo di vita è solito logorare alcuni componenti come olio, candele e filtri; per questo motivo, dopo aver percorso al massimo 20.000 Km, le case automobilistiche consigliano generalmente di effettuare un tagliando da effettuarsi presso le loro officine specializzate.

Per evitare di incorrere in gravi problemi, è necessario prendersi cura della propria auto effettuando la manutenzione alle scadenze stabilite.

I Centri Volkswagen offrono ai propri clienti due tipologie di interventi, diversi nella durata e nel chilometraggio: Volkswagen Service Plan e Volkswagen Service Plan Plus, al momento dell’acquisto della nuova auto o entro la prima manutenzione programmata.

Volkswagen Service WeCare permette di monitorare i costi di gestione dell’auto e programmare in anticipo la sua manutenzione con interventi ad hoc.

Questo specifico servizio, nato dalla collaborazione con Volkswagen Financial Services, è disponibile in due diverse formule studiate in base alle abitudini di guida di ciascuno ed è destinato a vetture con meno di 7 anni di età, che abbiano già effettuato almeno una manutenzione.

Una componente molto frequentemente trascurata dagli automobilisti è l’olio, talvolta scadente o comunque non idoneo a garantire un corretto funzionamento del veicolo. L’olio motore riveste un ruolo fondamentale in quanto ha lo scopo di proteggere le superfici metalliche dall’usura e di ridurre l’attrito tra gli organi meccanici del motore in contatto e in movimento relativo fra loro. Contribuisce inoltre al raffreddamento dei meccanismi trasferendo il calore dalle zone più calde a quelle più fredde, mantiene puliti gli organi meccanici contrastando la formazione di depositi e, tenendo in sospensione i contaminanti, esercita una funzione sigillante tra le fasce elastiche e il cilindro.

Avendo il risparmio come priorità, talvolta si tende a preferire prodotti non idonei alla nostra vettura. I tecnici Volkswagen consigliano, in particolare, di utilizzare l’olio EDGE Professional Longlife III 5W-30, appositamente creato da Castrol per ottimizzare le prestazioni e la durata del veicolo nel lungo periodo.