La narrazione di Sherpa riguardo l'inondazione a Modigliana.

La storia di Sherpa, un anziano agricoltore emiliano, è diventata simbolo del disastro causato dalla recente alluvione in Emilia Romagna. Un video online mostra Sherpa e dei volontari mentre rimuovono il fango dal suo giardino a Modigliana. Nel filmato, l'anziano agricoltore si dice grato per il sostegno ricevuto, definendolo una "foresta di mani", e sottolinea l'importanza dell'amore come unica via verso la pace.