La processione funebre di Pelé tra applausi, cori e tamburi

Roma, 3 gen. (askanews) – Applausi, cori, selfie e tamburi. Avanza così, tra una folla festosa, la processione funebre che segue il feretro della leggenda del calcio brasiliano Pelé, caricato su un camion dei pompieri, per le strade di Santos, nello Stato di San Paolo, in Brasile. La processione è diretta al Memoriale della Necropoli ecumenica per una cerimonia funebre in forma privata.