La Pupa e il Secchione, il look di Barbara d’Urso e Federico Fashion Style fa discutere: i dettagli

La Pupa e il Secchione è appena iniziato eppure i look di Barbara d'Urso e Federico Fashion Style sono già al centro dell'attenzione.

La nuova versione rinnovata de “La Pupa e il Secchione” approdata su Italia 1 è iniziata da pochissimo, eppure ha già fatto parlare di sé per i look decisamente “sopra le righe” indossati dai suoi protagonisti ed in particolare da Barbara d’Urso e Federico Fashion Style.

Altrettanto chiacchierata è stata Soleil Sorge reduce da un’esperienza trionfale al Gf Vip. Basta farsi un giro per i social per rendersi conto di come queste tre personalità così forti abbiano già catalizzato l’attenzione del teleschermo e non solo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana (@trashtvstellare)

La Pupa e il Secchione 2022, i look di Barbara d’Urso e Federico Fashion Style

Iniziamo proprio dalla “Barbarella nazionale”. I più attenti avranno notato come la conduttrice abbia dato delle anticipazioni su ciò che avrebbe indossato già nella finalissima del Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata ha indossato un tailleur bianco firmato Madame Coco con bordi neri impreziositi da file di perle. Su Instagram mostrando orgogliosa l’abito scelto ha scritto: “E in antemprima per voi l’outfit della prima puntata de #lapupaeilsecchioneshow.

È il mio tributo a una delle più grandi signore della moda… Madame Coco… Attenzione ai dettagli!”.

Su Federico Fashion Style c’è poco da dire. L’hair stylist ha abituato i suoi follower con look eccentrici che raramente sono passati inosservati e anche in questo caso non ha fatto certo eccezione. Per l’occasione ha indossato un completo di colore azzurro con dettagli di diverse tonalità dello stesso colore. Anche la camicia è azzurra, ma crea un effetto “pelliccia” alquanto singolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

L’abito giallo di Soleil fa già faville

Non ultimo vale la pena prestare l’attenzione sul look scelto da Soleil apparsa raggiante nel suo abito lucido di colore giallo. Su instagram la corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa in una storia con Federico Fashion Style dando sfoggio di tutta la sua sicurezza: “Ci siamo messi una ‘cosetta’” hanno dichiarato tra i sorrisi.