La questione Commerzbank non è pertinente al governo, afferma Meloni.

La Prima Ministro Giorgia Meloni, in un'intervista a New York, ha dichiarato che la questione Commerzbank non rientra nelle competenze del governo, pur esplorando possibili soluzioni di supporto.