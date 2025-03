La resilienza di Papa Francesco durante il ricovero al Gemelli

Un ricovero difficile e pieno di sfide

Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli ha rappresentato un periodo di grande tensione e preoccupazione non solo per i suoi familiari e collaboratori, ma anche per milioni di fedeli in tutto il mondo. Il 28 febbraio, un pomeriggio che molti ricorderanno come uno dei più critici, il Pontefice ha vissuto un broncospasmo che ha messo a rischio la sua vita. Sergio Alfieri, il capo équipe medica, ha descritto quel momento come uno dei più drammatici, rivelando che le lacrime erano visibili negli occhi di coloro che lo circondavano. Nonostante le sue condizioni critiche, il Papa ha mantenuto una lucidità sorprendente, chiedendo ai medici di non arrendersi e di fare tutto il possibile per salvarlo.

La consapevolezza della fragilità

Durante il ricovero, Papa Francesco ha dimostrato una straordinaria consapevolezza della sua condizione. Alfieri ha sottolineato come il Pontefice fosse sempre vigile, anche nei momenti più bui. La notte in cui le sue condizioni si sono aggravate, il Papa sapeva di poter non superare la crisi. Tuttavia, questa consapevolezza non lo ha sopraffatto; al contrario, sembra aver alimentato la sua determinazione a combattere. “Provate tutto, non mollate”, ha esortato, un invito che ha risuonato tra i medici e il personale sanitario, che hanno continuato a lottare al suo fianco.

Un segnale di speranza

Nonostante i momenti di crisi, come il rigurgito che ha portato a un secondo episodio critico, la resilienza di Papa Francesco ha brillato. Quando ha cominciato a sentirsi meglio, ha chiesto di muoversi nel reparto, cercando il contatto con gli altri pazienti. Questo gesto ha rappresentato un segnale di speranza e di ritorno alla vita. Alfieri ha raccontato che il giorno in cui il Papa ha affermato: “Sono ancora vivo, quando torniamo a casa?”, è stato un chiaro indicativo della sua volontà di riprendersi e tornare alla sua missione. La sua capacità di affrontare la malattia con coraggio ha ispirato non solo il personale medico, ma anche tutti coloro che lo seguono e lo amano.