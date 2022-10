La rivelazione del miliardario russo: “Putin non arretrerà mai sul Donbass”

Andrey Melnichenko, il miliardario russo da marzo a Dubai per via delle sanzioni Ue rivela le intenzioni di Putin: "Non lascerà mai il Donbass".

Andrey Melnichenko è tra i plurimiliardari russi colpiti dalle sanzioni Ue e da marzo risiede a Dubai dove parla a ruota libera della guerra in Ucraina, con una rivelazione: “Putin non lascerà mai il Donbass”.

Andrey Melnichenko, plurimiliardario russo da marzo residente a Dubai per via delle sanzioni Ue in questa intervista rilasciata all’inviato del Corriere della Sera parla a ruota libera della guerra voluta da Putin, con una rivelazione sul futuro: “Putin fa sul serio. A mio avviso l’Occidente non ha ancora capito cosa significhi realmente. Una volta acquisito il Donbass, sarà impossibile da cambiare. Né da Putin né dai suoi successori, per i prossimi 30 o 40 anni“.

Secondo il magnate russo, l’invasione dell’Ucraina è stata una conseguenza inevitabile: “Il Presidente lo ha fatto perché non aveva scelta. Gli Stati Uniti non sono disponibili a raggiungere un accordo generale sulla sicurezza in Europa. La sola alternativa era riconoscere la propria debolezza e l’impossibilità di raggiungere gli obiettivi dell’Operazione Speciale. Nel sistema attuale equivarrebbe a un suicidio politico. La mobilitazione aggiusterà l’equilibrio delle capacità militari“.

Caos calmo nell’amministrazione russa

Melnichenko nel prosieguo della sua intervista fiume cerca di fare il punto della situazione all’interno dell’amministrazione russa, dove la calma sembra solo apparente: