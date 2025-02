Un amore che si spegne tra accuse e tensioni

La storia d’amore tra Antonio Zequila e Manuela Festa è giunta al termine, ma non senza polemiche. La modella e influencer ha deciso di rendere pubbliche le sue esperienze negative durante la relazione, descrivendo comportamenti che definisce “aggressivi” e “tossici” da parte dell’attore. Secondo quanto riportato, la Festa sta valutando di rivolgersi alle autorità per tutelarsi da atteggiamenti che considera inaccettabili.

Le accuse di Manuela Festa

Manuela Festa ha rivelato che la sua decisione di allontanarsi da Zequila è stata motivata dalla necessità di proteggere la propria carriera. “Antonio ha cercato in tutti i modi di ostacolarmi professionalmente”, ha dichiarato, sottolineando che la sua situazione lavorativa è stata compromessa da comportamenti insostenibili. La giovane ha anche evidenziato come, a 60 anni, Zequila non abbia ancora raggiunto una stabilità professionale, mentre lei si sente pronta a costruire il proprio futuro.

Un rapporto diventato tossico

Festa ha descritto la relazione come “tossica”, affermando che non intende lasciarsi intimidire. “Quando una donna sceglie di allontanarsi da una relazione tossica, ha il diritto di essere rispettata”, ha affermato con fermezza. La modella ha anche rivelato che, dopo la rottura, ha ricevuto messaggi offensivi da parte di Zequila, che l’hanno spinta a considerare l’idea di una denuncia. Al momento, la giovane sta riflettendo su come affrontare la situazione, ma è determinata a non farsi fermare.

Il futuro di Manuela Festa

Nonostante le difficoltà, Manuela Festa ha dichiarato di voler concentrarsi su nuovi progetti e su persone che la supportano sinceramente. “Ho chiuso con le zavorre”, ha affermato, evidenziando la sua volontà di lasciarsi alle spalle questa esperienza negativa. Mentre Zequila rimane in silenzio, ci si aspetta una sua risposta alle accuse, ma per ora la modella sembra determinata a guardare avanti e a costruire il proprio futuro.