Notizia inaspettata per i fan de La Ruota della Fortuna: i vertici Mediaset, nonostante gli ottimi ascolti, hanno fissato la sua chiusura. Perché è stata presa questa decisione? Cos’ha combinato Gerry Scotti?

La Ruota della Fortuna chiude: cos’ha combinato Gerry Scotti?

Cattive notizie per i fan de La ruota della Fortuna. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, il quiz show condotto da Gerry Scotti sta per chiudere i battenti. Nonostante gli ottimi ascolti, sembra che i vertici Mediaset abbiano comunque preso questa decisione. I motivi sono diversi e, neanche a dirlo, la concorrenza ha il suo peso.

Perché La Ruota della Fortuna chiude?

Ricordiamo che la La Ruota della Fortuna è tornato in onda per festeggiare i 100 anni dalla nascita dell’indimenticabile Mike Bongiorno. Pertanto, non è detto che venga trasmesso nuovamente durante la prossima stagione televisiva. Molto probabilmente, Mediaset ha deciso di chiudere il quiz show per evitare lo scontro con la Rai. Dal 3 giugno, infatti, Viale Mazzini trasmetterà Reazione a catena con Pino Insegno al timone e, dal 14 giugno, inizieranno anche gli Europei di Calcio.

Quando va in onda l’ultima puntata de la Ruota della Fortuna?

L’avventura di Gerry con La Ruota della Fortuna si concluderà domenica 2 giugno. A partire da lunedì 3 giugno, Canale 5 trasmetterà un altro quiz show, sempre condotto da Scotti. Stiamo parlando delle repliche di Caduta Libera. Poi, nel pieno dell’estate andrà in onda The Wall.