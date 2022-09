Continuano i botta e risposta tra Russia e USA. L'ambasciata russa a Roma ha attaccato gli americano dicendo che vogliono manipolare le elezioni.

.Le elezioni in Italia hanno riaperto il dibattito mai chiuso tra Russia e USA. L’ambasciata russa a Roma ha attaccato apertamente il governo di Washington accusandolo di voler manipolare le elezioni.

La Russia attacca mediaticamente gli USA: “Vogliono manipolare le elezioni”

Secondo gli Stati Uniti, la Russia avrebbe offerto fondi ad alcuni Stati Occidentali per destabilizzare la loro situazione politica. Questo attacco frontale degli USA non è piaciuto alla Russia. Mosca, tramite la sua ambasciata a Roma, risponde a Washington senza mezzi termini: “Gli Stati Uniti stanno ancora una volta tentando di accusare la Russia di ingerenze negli affari dei paesi occidentali, in particolare nel processo elettorale. L’assenza di prove non convince.

Cosa sarebbe questo se non uno sfrontato tentativo di manipolare l’ opinione pubblica alla vigilia delle elezioni”.

La questione degli Stati che prendevano fondi russi

Da stamattina sta circolando la notizia che gli 007 statunitensi stanno indagando sui partiti politici e sugli stati che hanno chiesto o usufruito dei fondi del regime di Putin. Il capo del Copasir aveva reso noto che l’Italia non si trovava nella lista dei paesi “indagati”, ma le posizione passate di molti politici italiani, soprattutto del centrodestra, ha scatenato una polemica che non tende a placarsi, o almeno nell’immediato.