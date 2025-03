Il ricovero di Papa Francesco all’ospedale Gemelli

Dal 14 febbraio, Papa Francesco è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. Nonostante i bollettini ufficiali della Santa Sede parlino di un “lieve miglioramento”, la situazione clinica del Pontefice rimane complessa e delicata. I medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni, consapevoli che potrebbero verificarsi alti e bassi nel suo stato di salute.

Le dichiarazioni del dottor Matteo Bassetti

In un’intervista a “Mattino Cinque News”, il dottor Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha espresso preoccupazione per la salute del Papa. Ha sottolineato che, in situazioni così gravi, è fondamentale non essere né troppo ottimisti né troppo pessimisti. “Ci saranno sempre nuovi alti e bassi”, ha affermato Bassetti, evidenziando che, sebbene il Papa possa sembrare in miglioramento, non si può escludere la possibilità di una nuova crisi respiratoria nei prossimi giorni.

Le complicazioni respiratorie e le prospettive future

Il dottor Bassetti ha anche commentato la condizione respiratoria di Papa Francesco, che nei giorni scorsi è apparso affaticato durante un messaggio audio inviato ai fedeli. “La situazione è complessa da un punto di vista strutturale”, ha spiegato, riferendosi al fatto che i polmoni del Pontefice sono stati gravemente compromessi da un’infezione polimicrobica. Questa condizione ha reso necessaria l’assunzione di ossigeno, specialmente durante la notte, e i medici non escludono che il Papa possa rimanere dipendente dall’ossigeno anche in futuro.

La salute di Papa Francesco continua a essere al centro dell’attenzione, non solo per i fedeli ma anche per il mondo intero. Le sue condizioni sono monitorate con grande attenzione e ogni aggiornamento viene accolto con speranza e preoccupazione. La comunità cattolica e i cittadini di tutto il mondo attendono con ansia notizie positive sul Pontefice, mentre i medici lavorano instancabilmente per garantire le migliori cure possibili.