"Il nostro Paese non è ancora disposto ad adoperarsi per costruire le condizioni per la pace" protestano gli studenti

Gli studenti dei collettivi che da tre giorni sono in presidio con le tende all’interno dell’università La Sapienza da oggi sono incatenati e sono in sciopero della fame.

Gli studenti contro il genocidio

Continua la mobilitazione degli studenti per protestare contro il genocidio che sta avvenendo nella Striscia di Gaza.

Si legge in un appello degli studenti: “Il nostro Paese non è ancora disposto ad adoperarsi per costruire le condizioni per la pace, ma non c’è più tempo. Siamo incatenati e in sciopero della fame davanti al rettorato della Sapienza perché è dal cuore della più grande università d’Europa che ottenere un passo indietro da chi è complice di un genocidio, può produrre un importante cambiamento.”

Gli scontri con la polizia

Proprio martedì nel corso di una protesta si sono verificati degli scontri con la polizia. Due studenti sono stati arrestati e l’udienza è stata celebrata per direttissima. La 28enne arrestata è stata rilasciata dal giudice: nei suoi confronti l’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e il processo sarà celebrato il 22 maggio. L’altro studente arrestato è un giovane di origine libiche.