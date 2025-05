La scuola abbandonata di Papa Leone XIV a Dolton

Un viaggio nel passato

La scuola Santa Maria dell’Assunzione, situata nella periferia a sud di Chicago, è un luogo che racconta storie di un passato glorioso. Qui, Papa Leone XIV ha trascorso i suoi primi anni di studio, un periodo fondamentale per la sua formazione. Oggi, l’istituto è in uno stato di abbandono, ma la sua storia continua a vivere attraverso i ricordi di chi ha avuto la fortuna di frequentarlo.

Un’istituzione dimenticata

Negli ultimi anni, la scuola ha subito un lento ma inesorabile degrado. Le aule, un tempo piene di vita e di apprendimento, sono ora vuote e silenziose. I muri, un tempo colorati, mostrano segni di umidità e deterioramento. Questo abbandono non è solo fisico, ma anche simbolico, rappresentando la perdita di un’importante istituzione educativa per la comunità. La scuola non è solo un edificio, ma un simbolo di speranza e di crescita per molti giovani.

Testimonianze di un passato vivente

Durante la nostra visita, siamo stati accompagnati da un ex compagno di scuola di Papa Leone XIV. Le sue parole hanno riportato alla luce ricordi vividi di un’epoca in cui la scuola era un centro di apprendimento e di socializzazione. Racconta di insegnanti appassionati e di studenti che sognavano un futuro migliore. Queste testimonianze sono fondamentali per comprendere l’importanza di preservare la memoria storica di luoghi come la Santa Maria dell’Assunzione. La storia di questa scuola è intrecciata con quella di molti individui che hanno trovato qui le basi per il loro cammino nella vita.