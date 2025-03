Un guanto di sfida inaspettato

Mancano pochi giorni alla seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, e la ballerina Alessia si trova di fronte a una prova decisiva. A lanciare il guanto di sfida è stata Deborah Lettieri, che ha deciso di mettere alla prova la giovane artista, invitandola a sentirsi più a suo agio con il proprio corpo. Alessia, nota per la sua timidezza, ha accolto la notizia con entusiasmo, affermando di sentirsi sempre più sicura di sé.

Le emozioni in ballo

Durante le prove di ballo, però, la situazione si complica. Alessia, visibilmente provata, scoppia in lacrime mentre parla con la ballerina professionista Francesca Tocca. “Non mi sento mai bene, di tre guanti non ce n’è stato uno che sono riuscita a sentire mio”, confida Alessia, esprimendo le sue frustrazioni. Francesca cerca di rassicurarla, sottolineando che è normale non sentirsi sempre a proprio agio in tutte le coreografie, ma che dopo il programma avrà l’opportunità di esprimere se stessa in modo autentico.

La pressione della competizione

La sfida di Alessia si fa ancora più intensa, poiché si trova a competere contro Raffaella, una ragazza con cui ha condiviso momenti difficili legati a un ex fidanzato, Luke. Rivedere Luke ridere e scherzare con Raffaella riporta alla mente ad Alessia ricordi dolorosi, aumentando la pressione che già sente. La sua insegnante, Alessandra Celentano, crede fermamente nelle sue capacità e le ricorda quanto sia talentuosa e precisa. Questo supporto potrebbe rivelarsi cruciale per affrontare la sfida imminente.

Attesa per la sfida finale

Con il serale che si avvicina, l’ansia cresce. Alessia è determinata a portare a casa il guanto di sfida, ma la competizione con Raffaella rappresenta un ostacolo significativo. La tensione è palpabile e il pubblico attende con trepidazione di scoprire chi avrà la meglio. La prossima puntata di Amici promette di essere un momento di grande emozione e spettacolo, con Alessia pronta a dimostrare il suo valore sul palco.