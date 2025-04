Un allarme per la privacy delle istituzioni

La recente denuncia di un informatico ha sollevato un grave allarme riguardo alla sicurezza dei dati personali delle massime cariche dello Stato italiano. Secondo quanto emerso, i numeri di telefono privati di figure di spicco come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbero facilmente reperibili su piattaforme online. Questo scenario inquietante ha spinto la Procura di Roma ad avviare un’indagine, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, per fare luce su questa vicenda che coinvolge la privacy e la sicurezza nazionale.

Indagini in corso e reazioni istituzionali

Il Copasir, comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ha espresso la volontà di approfondire la questione, richiedendo informazioni dettagliate sulla situazione. Al momento, non ci sono indagati né ipotesi di reato, ma l’inchiesta è in fase preliminare e si sta cercando di identificare eventuali aziende coinvolte nella raccolta di questi dati sensibili. Gli inquirenti stanno esaminando la liceità dell’acquisizione delle informazioni personali, mentre il Garante della privacy ha aperto un’istruttoria, inviando richieste di chiarimenti a ‘Lusha Systems’, una società statunitense che offre servizi di raccolta dati.

Il meccanismo della raccolta dati

Andrea Mavilla, esperto di informatica, ha rivelato che per poche decine di euro è possibile accedere online a numeri di telefono di ministri e altre personalità pubbliche. Questo accesso non richiede competenze particolari o l’uso di reti oscure, ma può avvenire tramite semplici ricerche su internet. Sono almeno otto le piattaforme che consentono di ottenere tali informazioni, note come portali di lead generation, progettati per raccogliere contatti qualificati da vendere a terzi. La possibilità di ottenere dati sensibili di funzionari pubblici solleva interrogativi sulla protezione della privacy e sulla sicurezza delle informazioni personali.

Le implicazioni per la sicurezza nazionale

La diffusione di dati personali di figure istituzionali non è solo una violazione della privacy, ma rappresenta anche un potenziale rischio per la sicurezza nazionale. La facilità con cui questi dati possono essere reperiti online potrebbe esporre i funzionari a minacce e attacchi mirati. È fondamentale che le istituzioni italiane adottino misure più rigorose per proteggere le informazioni sensibili e garantire la sicurezza dei propri rappresentanti. La situazione attuale richiede un intervento immediato e coordinato da parte delle autorità competenti per prevenire ulteriori violazioni e garantire la protezione dei dati personali delle cariche istituzionali.