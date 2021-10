La simulazione sul taglio delle tasse in busta paga: chi avrà i maggiori vantaggi?

Una simulazione ha ipotizzato chi potrà godere dei maggiori benefici derivanti dal probabile taglio delle tasse in busta paga annunciato dal governo.

Il governo ha stanziato 8 miliardi di euro sull’annunciato taglio delle tasse, che per buona parte saranno destinati a ridurre il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra quanto un dipendente percepisce e quanto effettivamente viene pagato dal suo datore di lavoro.

Il problema del peso del cuneo fiscale è ormai da tempo noto. La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse) mercoledì 20 ottobre ha invitato l’Italia a fare qualcosa per ridurre quello che risulta essere il quinto cuneo fiscale al mondo, che scoraggia l’occupazione.

Al momento lo stanziamento degli 8 miliardi di euro rimane però l’unica certezza: che avrà i maggiori vantaggi dal taglio delle tasse e in quale misura lo si saprà solo in un secondo momento, con la definizione della legge di Bilancio.

Come riportato dal Quotidiano Nazionale, il governo continuerà a usufruire della leva dei trattamenti integrativi (l’ex bonus Renzi), già portata a un massimo di 100 euro per i lavoratori con un reddito da 40mila euro in giù, che dovrebbe salire a 120 euro. Sarà inoltre probabilmente allargato il bacino dei beneficiari, coinvolgendo anche i lavoratori nella fascia dell’aliquota al 38%.

Intanto la Fondazione dell’unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili ha elaborato due simulazioni per capire chi e in che modo godrà delle agevolazioni previste dal taglio delle tasse.

Secondo le loro ipotesi, i maggiori vantaggi li avrà chi ha un reddito superiore a 40mila euro, grazie a un aumento in busta paga fino a 1.056 euro, senza poter però godere di bonus, considerando un reddito di 44mila euro e due figli a carico.

Prendendo come esempio la stessa situazione familiare, ma un reddito sotto i 30mila euro, l’aumento non andrebbe invece oltre 240 euro.

