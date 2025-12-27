La Somalia si oppone al riconoscimento del Somaliland da parte di Israele: proteste in corso

Il recente riconoscimento del Somaliland da parte di Israele ha suscitato reazioni accese da parte del governo somalo. Le autorità di Mogadiscio hanno condannato questa decisione, etichettandola come un atto di aggressione statale che non sarà tollerato.

Reazione del governo somalo

Ali Omar, il ministro degli Esteri somalo, ha dichiarato in un’intervista che il governo intende utilizzare tutti i mezzi diplomatici a sua disposizione per contrastare questa mossa.

Secondo Omar, il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele rappresenta non solo un’interferenza nelle questioni interne della Somalia, ma è anche parte di un piano più ampio per forzare la dislocazione dei palestinesi da Gaza.

Il contesto storico

Il Somaliland ha dichiarato la sua indipendenza nel 1991, a seguito di un violento conflitto civile, ma non è mai stata riconosciuta da alcun stato membro delle Nazioni Unite. La regione ha stabilito una propria identità politica, con una moneta e un parlamento, ma le sue terre orientali rimangono contese. Omar ha sottolineato l’importanza della Somalia nel panorama geopolitico del Corno d’Africa, un’area di notevole rilevanza per il commercio internazionale.

La posizione di Somaliland e Israele

Il presidente del Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, conosciuto come Cirro, ha accolto con favore il riconoscimento, sostenendo che non mira a minacciare la pace regionale. Dopo l’annuncio da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, Cirro ha anche accettato un invito a visitare Israele.

Le reazioni internazionali

In seguito all’annuncio, il governo somalo ha rilasciato una dichiarazione che descrive l’azione israeliana come un attacco deliberato alla propria sovranità. Le autorità somale hanno ribadito che il Somaliland è una parte inseparabile del territorio somalo. Inoltre, il ministro degli Esteri somalo ha collaborato con i colleghi di Egitto, Turchia e Gibuti per esprimere un forte sostegno all’unità della Somalia.

La reazione non si è limitata alla Somalia; l’Unione Africana ha avvertito che qualsiasi tentativo di riconoscere il Somaliland come stato indipendente potrebbe creare un pericoloso precedente in tutta la regione. Anche il segretario generale della Lega Araba ha denunciato il riconoscimento come una violazione della legge internazionale e un’infrazione alla sovranità di uno stato arabo e africano.

Implicazioni future

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele avviene in un contesto di crescente attenzione verso la regione, ma potrebbe anche complicare ulteriormente la situazione già fragile in Somalia. Le tensioni interne, amplificate dalla questione del Somaliland, potrebbero portare a nuovi scenari di conflitto o disaccordo tra le diverse fazioni del paese.

In un clima internazionale già teso, la questione somala potrebbe diventare un punto di conflitto per le potenze regionali. Mentre alcuni, come il presidente degli Stati Uniti, hanno preso le distanze da Israele in questo contesto, altri potrebbero vedere nel riconoscimento un’opportunità per allinearsi con nuove forze geopolitiche. La comunità internazionale rimane in attesa di vedere come evolverà questa situazione delicata.