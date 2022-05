La Spezia, scuolabus precipita in una scarpata: due feriti

Uno scuolabus è precipitato in una scarpata a La Spezia. Fortunatamente non erano presenti bambini. Il conducente e un'altra persona sono rimasti feri

Brutto incidente a La Spezia, dove è stata sfiorata la tragedia. Uno scuolabus è uscito fuori strada, precipitando in una scarpata nei pressi di Via Aurelia. A bordo fortunatamente erano presenti solo due adulti, e nessun bambino. Per il momento sono ancora da chiarire le cause dell’incidente. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale, della polizia di Stato e i carabinieri. La strada è rimasta chiusa per consentire il recupero del mezzo, che era finito su un fianco lungo il pendio boscoso.

L’operazione è stata complessa, ma è andata a buon fine.

Due persone sono rimaste ferite

L’incidente è avvenuto oggi, giovedì 19 maggio, intorno alle 9, poco prima di uno svincolo che conduce alla Via Aurelia al di sopra di Piazzale Ferro. Fortunatamente nessun bambino si trovava a bordo. Il conducente dello scuolabus e la sua accompagnatrice sono rimasti feriti. I sanitari del 118 li hanno soccorsi, stabilizzati sul posto e trasportati in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea.