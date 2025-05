Un’infanzia segnata dalla fede

Maria Maddalena Tadini, madre del cardinale Pierbattista Pizzaballa, rappresenta un esempio di dedizione e amore materno. Nata a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, ha cresciuto il suo unico figlio in un ambiente permeato dalla spiritualità. “Non voleva mai giocattoli”, racconta Maria, “perché lui giocava con le figurine dei santi”.

Questo aneddoto rivela molto sulla formazione del giovane Pizzaballa, che ha sempre trovato nella fede e nella religione il suo principale punto di riferimento.

Un legame indissolubile

La relazione tra madre e figlio è stata caratterizzata da un forte legame affettivo. Maria ricorda con commozione i sacrifici e le gioie vissute insieme. “Ogni pezzetto di legno era buono per costruire la croce”, afferma, sottolineando l’importanza della spiritualità nella loro vita quotidiana. La signora Tadini ha sempre sostenuto il figlio, che ha intrapreso una carriera ecclesiastica di grande prestigio, diventando patriarca di Gerusalemme dei Latini. “Mi ha dato tanta soddisfazione”, dice con orgoglio, evidenziando il suo ruolo fondamentale nel percorso di vita del cardinale.

Un futuro luminoso

Il cardinale Pizzaballa è considerato uno dei papabili per il prossimo conclave, un riconoscimento che riempie di gioia la madre. “L’ho sentito prima del Conclave, mi ha chiesto come stavo”, racconta Maria, esprimendo la sua ansia e il suo desiderio di vederlo realizzare il suo sogno. La signora Tadini non nasconde la sua felicità all’idea che il figlio possa tornare a casa, promettendo di cucinargli i suoi piatti preferiti: polenta, salame e patatine. Questo gesto semplice ma significativo rappresenta l’amore incondizionato di una madre, pronta a festeggiare il ritorno del suo bambino, indipendentemente dai successi raggiunti.