Prima una carriera di tutto rispetto, poi una copertina per Playboy e adesso arriva la svolta porno di Ashley Harkleroad, ex tennista con le idee chiare

Non sono pochi quelli a cui tutto sommato non è dispiaciuta la “svolta porno” di Ashley Harkleroad, ex tennista che sbarca e sbanca su OlnyFans e che è passata dalla 39ma posizione nel ranking WTA alle pose sexy sulla piattaforma hot. Lei ha spiegato così la sua scelta: “Sono nel fiore degli anni”.

Ashley non è nuova a colpi di testa sexy, a contare che nel 2008 decise di accettare di apparire sulla copertina di Playboy. Classe 1985, la Harkleroad si è ritirata dal mondo del tennis nel 2012 dopo essere passata professionista nel 2000.

Arriva la svolta porno di Ashley Harkleroad

Ha sempre giocato a livelli medio-alti ed ha collezionato anche vittorie di pregio come quelle contro la Hantuchova, la Bovina e la Shaughnessy, tre top 20 del 2003.

Poi erano arrivare due gravidanze e la racchetta appesa al chiodo. Dopo Playbboy Ashley aveva puntato tutto sulla sua immagine ed era diventata fashion blogger e influencer.

Fashion blogger, poi lo sbarco su OnlyFans

In quel frangente fu appoggiata in primis da Serena Williams che apprezzò la sua capacità di fare scelte radicali. Ed oggi? Oggi Ashleu è andata in upgrade e si è data al porno, sbarcando sulla piattaforma OnlyFans. Che significa? Che con un abbonamento di 9.99 dollari si può accedere accedere ai video hot della 36enne che non ha mai smesso di cercare la sua strada nella vita in barba ad ogni convenzione.