La Talpa, Costantino Vitagliano nel cast: l’indiscrezione

La Talpa, Costantino Vitagliano nel cast? Il primo tronista della storia potrebbe essere stato arruolato da Maria De Filippi.

La Talpa tornerà in televisione a gennaio 2023, dopo tanti anni di assenza. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, nel cast potrebbe esserci anche il primo tronista della storia di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Costantino Vitagliano.

La Talpa: Costantino Vitagliano nel cast?

Come sappiamo ormai da mesi, La Talpa tornerà in televisione e sarà curato dalla Fascino di Maria De Filippi. Il reality avrà una veste molto diversa rispetto al passato, anche se le dinamiche del gioco dovrebbero restare invariate. Le indiscrezioni per quel che riguarda il cast sono quotidiane e nelle ultime ore ne è uscita una parecchio interessante. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza dovrebbe esserci un concorrente molto apprezzato.

Stiamo parlando di Costantino Vitagliano, primo tronista della storia di Uomini e Donne.

Costantino Vitagliano re dei reality

Oltre ad essere stato il primo a sedersi sul trono di Canale 5, Costantino ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip. La sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, però, durò poco e non gli servi molto per rilanciare la sua carriera televisiva. Negli anni seguenti, Vitagliano è apparso qualche volta nei salotti di Barbara D’Urso, ma non ha avuto altri ingaggi degni di nota.

Oltre all’ex tronista, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero essere arruolati a La Talpa anche Elenoire Casalegno, Laura Maddaloni e Marco Carta.

La Talpa 2023: le indiscrezioni

Secondo il portale Pipol Tv, a La Talpa 2023 non parteciperanno ex tronisti o personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Se la realtà dei fatti fosse davvero questa, l’indiscrezione lanciata da Venza su Vitagliano non corrisponderebbe a verità. Per il momento, non possiamo fare altro che attendere notizie ufficiali da parte della Fascino.