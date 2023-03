La tennista ucraina vince ma non stringe la mano alla rivale russa

La tennista ucraina Marta Kostyuk ha vinto a Austin il primo titolo WTA della sua carriera ma non ha stretto la mano alla rivale russa, Varava Gracheva. La decisione è stata presa per motivi politici.

Il torneo di Austin si è chiuso con il successo di Marta Kostyuk che, dopo aver vinto il primo titolo WTA della sua carriera, ha deciso di non stringere la mano alla sua avversaria russa, Varava Gracheva, per motivi politici. Una delle regole non scritte del tennis è quella del saluto a fine partita, con la classica stretta di mano. Raramente non viene osservata questa regola. Dopo la finale del WTA di Austin, però, non c’è stato nessun saluto tra Marta Kostyuk e Varava Gracheva. La tennista ucraina ha festeggiato il successo e ha ripetuto il gesto già fatto contro Azarenka lo scorso settembre agli US Open. “Limitarsi a dire che non vogliono la guerra fa sembrare che noi ucraini la guerra la vogliamo” aveva dichiarato all’epoca.

La tennista ha dedicato il primo titolo all’Ucraina

La tennista ha dedicato il primo titolo della sua carriera all’Ucraina e a tutti coloro che stanno combattendo. “Dedico questo successo al mio Paese e a tutte le persone che stanno combattendo e morendo. Ovviamente essendo nella posizione in cui mi trovo, è estremamente speciale vincere questo titolo” ha dichiarato. Marta Kostyuk si è anche rifiutata di posare per le foto di rito con la sua avversaria russa Varava Gracheva. L’Ucraina ha fatto un grande balzo in classifica. L’ucraina è passata dalla 77esima alla 37esima posizione della classifica.