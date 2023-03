La terra trema anche in Calabria: terremoto di magnitudo 3.5 vicino Reggio

Dopo l’Umbria la terra trema anche in Calabria. Con una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.5 che è stata avvertita nelle ore del mattino di oggi, 10 marzo, vicino Reggio Calabria. Da quanto si apprende in questi minuti c’è stata tanta paura ed alcune scuole sono state evacuate in alcune località. Tutto questo mentre è partito un fitto tam tam social dei cittadini che hanno sentito il sisma.

Calabria: terremoto di magnitudo 3.5

Da quanto si apprende la scossa di terremoto in questione, di magnitudo 3.5, è stata distintamente avvertita alle 10.30 di questa mattina a Santo Stefano in Aspromonte. Si tratta di una località a quindici chilometri da Reggio Calabria. Il terremoto è stato rilevato con ipocentro a 9 km di profondità ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. I media locali parlano di molta paura tra la popolazione che ha avvertito la scossa.

Paura e numerose chiamate al 115

Tanta paura ed azioni di cautela, con le scuole di Sant’Eufemia che ad esempio sono state precauzionalmente evacuate. E molti cittadini hanno anche chiamato i numeri di emergenza, in particolare il 115, per segnalare di aver distintamente avvertito il movimento tellurico. Al momento non si segnalano danni a persone o cose ma la paura c’è tutta. Paura incentivava dal sisma di ieri in Umbria, con diverse scosse che hanno avuto epicentro a Umbertide, in provincia di Perugia e la più intensa delle quali, poco dopo le 20, aveva avuto magnitudo 4.6.