Un'opera in marmo ligure che celebra la vita e il messaggio del pontefice

Un luogo di riposo eterno

La tomba di papa Francesco, che sarà inaugurata sabato nella Basilica di Santa Maria Maggiore, rappresenta un significativo tributo alla vita e all’opera del pontefice. Realizzata in marmo di provenienza ligure, la tomba si distingue per la sua sobrietà e il profondo significato spirituale. L’iscrizione “FRANCISCUS” e la riproduzione della sua croce pettorale sono gli unici elementi decorativi, simboli di umiltà e dedizione al servizio della Chiesa e dell’umanità.

La posizione strategica nella basilica

Situata nel loculo della navata laterale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza, la tomba si trova in una posizione di grande rilevanza all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. Questo luogo non è solo un punto di riferimento per i fedeli, ma anche un richiamo alla storia e alla tradizione della Chiesa cattolica. La scelta di collocare la tomba nei pressi dell’Altare di San Francesco sottolinea il legame speciale che papa Francesco ha sempre avuto con il santo di Assisi, simbolo di pace e umiltà.

Un progetto comunicato dalla Santa Sede

La Sala stampa della Santa Sede ha comunicato i dettagli relativi al progetto della tomba, evidenziando l’importanza di questo gesto per la comunità cattolica e per tutti coloro che hanno seguito il pontificato di Francesco. La tomba non è solo un luogo di sepoltura, ma un simbolo di speranza e di continuità della missione del pontefice, che ha sempre cercato di avvicinare la Chiesa al mondo moderno, promuovendo valori di inclusione e solidarietà.