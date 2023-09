Papa Francesco è in visita a Marsiglia per parlare di immigrazione e Mediterraneo. Oggi prenderà parte alla sessione conclusiva dei Rencontres Méditerranéennes, la conferenza internazionale su migranti e sui cambiamenti climatici.

La visita di Papa Francesco a Marsiglia

“Vado a Marsiglia, non in Francia” così Papa Francesco ha enfatizzato l’obiettivo del suo viaggio. Per il Pontefice, che ha compiuto la sua prima visita ufficiale sull’isola italiana di Lampedusa, non si tratta di una visita di Stato. La visita durerà poco più di 24 ore e sarà scandita da tre momenti fondamentali. Il primo di commemorazione per i marinai e i migranti morti in mare, il secondo caratterizzato dall’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron ed infine il terzo con la messa solenne nel celebre stadio Velodrome. L’ultima volta che un Papa ha visitato Marsiglia è stato quasi cinque secoli fa, con Clemente VII nel 1533. Nonostante non si tratti di una visita di Stato, ieri il Primo Ministro francese Elisabeth Borne era presente sulla pista dell’aeroporto di Marignane per dare il benvenuto al Pontefice.

L’incontro con Macron

Nella giornata di oggi, Papa Francesco incontrerà il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron al Palais du Pharo. Si tratterà di un incontro formale, che inizialmente non era stato previsto nel programma. È stato l’Eliseo a fare pressioni affinché si facesse. Sarà l’occasione per il tradizionale scambio di doni e per una foto ufficiale. Macron e il Pontefice parteciperanno anche alla sessione conclusiva degli Incontri Mediterranei, alla presenza di circa 120 vescovi e ad altrettanti giovani provenienti dalle cinque sponde del Mar Mediterraneo.

La messa allo stadio Velodrome

Francesco celebrerà, infine, la messa nel leggendario stadio Velodrome, che può ospitare oltre 67mila persone. Si tratta della prima messa celebrata dal Papa in terra francese, dall’inizio del suo pontificato. Secondo gli organizzatori saranno presenti circa 60mila persone. Prima dell’inizio della funzione, inoltre, il Pontefice farà il giro dello stadio in papamobile per salutare i fedeli, compresi il Presidente e sua moglie.