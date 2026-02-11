Nel corso della puntata de “La Vita in Diretta”, il conduttore Alberto Matano è andato su tutte le furie tanto da interrompere il collegamento. Ecco cosa è successo.

La Vita in Diretta: la storia dell’accumulatrice di gatti

Alberto Matano, a “La Vita in Diretta“, ha riportato all’attenzione la storia di Giocacchina, donna al centro di numerose segnalazioni e proteste da parte degli inquilini del suo stesso stabile.

La donna, infatti, avrebbe circa 120 gatti, con tutte le conseguenze del caso, che i vicini non riescono più a sostenere. Una soluzione però sembra essere stata trovata, in quanto un benefattore avrebbe individuato una nuova sistemazione per Gioacchina, cosa confermata durante il collegamento dalla diretta interessata che, però, ha ribadito la sua posizione sui suoi gatti: “tu pensi che io mi faccia togliere i miei gatti? Ma stiamo scherzando? Sono i miei figli. Penso io a tutto e non c’è niente di cui preoccuparsi.” A questo punto però è nato un dibattito acceso, tanto che Matano ha dovuto interrompere il collegamento. Ecco cosa è successo.

La Vita in Diretta, Alberto Matano furioso: chiuso il collegamento

Nel corso del collegamento a “La Vita in Diretta” con Giocacchina, è intervenuta una vicina di casa della donna che ha parlato della presenza anche di cani e sulle loro condizioni: “i cani stanno bene? Sempre in veranda. Stanno chiusi. Non li fai mai uscire.” Alberto Matano non era a conoscenza di questa situazione: “Ora ci sono pure i cani? Questo mi mancava. Cosa succede con i cani? Perché non escono?” A questo punto è nato un confronto veramente acceso, tanto che è stato impossibile continuare con il collegamento, con Matano che ha detto “Adesso non litigate. No fermi, non voglio questo. Torniamo in studio. Infatti, è evidente che questo non vada bene. Noi eravamo andati lì nella speranza che ci fosse una riconciliazione, ma mai avremmo pensato che da lì a poco sarebbe scappata una rissa in diretta.” Alberto Matano ha poi aggiunto che riprendere il collegamento non era possibile, scusandosi anche con i telespettatori da casa.