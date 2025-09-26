A 64 anni, Roland Orzabal, storico frontman dei Tears for Fears, sta vivendo uno dei momenti più felici della sua vita. Il leggendario musicista britannico ha accolto la gioia della paternità, diventando papà per la terza volta. Tra emozioni, sorrisi e… qualche lacrima di gioia, questo traguardo personale dimostra che per la felicità non ci sono età né limiti.

Un nuovo capitolo nella vita privata del rocker

Il legame tra Roland e Emily, sposati nell’agosto 2024, si arricchisce così di un momento speciale. La coppia aveva già condiviso alcuni scorci della loro vita privata sui social, tra cui un dolce scatto di Emily che lasciava intuire la gravidanza, immortalata in giardino con la pancia accarezzata e un cuore rosso a corredo della foto.

Per Orzabal, già padre di due figli nati dal precedente matrimonio con Caroline Johnston, questo evento segna un nuovo capitolo personale, in cui la famiglia e le emozioni diventano una priorità.

Lacrime di gioia per il frontman dei Tears for Fears, papà a 64 anni

Roland Orzabal, icona degli anni ’80 e chitarrista dei leggendari Tears for Fears, ha accolto una nuova gioia nella sua vita: a 64 anni è diventato papà per la terza volta. La lieta notizia riguarda la nascita di una bambina avuta con la moglie Emily, di 38 anni, che ha dato alla luce la piccola lo scorso giugno.

La notizia, inizialmente non resa pubblica dalla coppia, è stata confermata dal compagno di band Curt Smith, che ha spiegato come l’arrivo del terzo figlio abbia cambiato i piani del gruppo: il tour estivo è stato infatti rinviato per permettere a Roland di restare vicino alla famiglia nei primi giorni di vita della figlia.