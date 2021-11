Ladri svaligiano l’abitazione di Arturo Vidal: il bottino supera centinaia di migliaia di euro

Il noto calciatore Arturo Vidal è stato vittima di un furto messo in atto da una banda nel comasco. Il bottino è di centinaia di migliaia di euro.

Stava disputando il derby della madonnina “Milan – Inter” quando il giocatore nerazzurro Arturo Vidal ha ricevuto in casa sua delle sgradite visite. Una banda di ladri che aveva già svaligiato alcune abitazioni della zona del Comasco, è riuscita a trafugare un cospicuo bottino di diverse centinaia di migliaia di euro.

Ladri casa Arturo Vidal, l’ammontare del bottino

L’ammontare del bottino che i malviventi sarebbero riusciti a portare via avrebbe raggiunto dunque un ingente valore. Stando a quanto appreso, oltre a gioielli e ori, i ladri sarebbero riusciti a derubare anche un fuoristrada Mercedes del valore di oltre 400 mila. Nel parco macchine del calciatore era presente anche una Ferrari 448 che non sarebbero tuttavia riusciti a portare via.

Ladri casa Arturo Vidal, la vicenda

Stando a quanto informa la testata “La provincia di Como”, Vidal è stato colpito dal furto lo scorso 7 novembre tra le 20.45 e le 21.15.

Il calciatore a quell’ora non si trovava in casa in quanto si trovava a San Siro dove aveva avuto luogo il derby. Diversi i danni riscontrati nell’abitazione. I malviventi avrebbero distrutto i vetri, mentre la casa sarebbe stata messa in totale e completo disordine.

Ladri casa Arturo Vidal, il calciatore ha sporto denuncia

A seguito di quanto avvenuto, il calciatore ha sporto denuncia contro i ladri che nel frattempo sarebbero riusciti a fuggire.

In ogni caso, le forze dell’ordine starebbero indagando al fine di individuare i responsabili del furto.