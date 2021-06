Covid, Vidal contagiato dopo essere stato vaccinato: il centrocampista cileno è ricoverato in ospedale

Arturo Vidal, giocatore dell'Inter, è stato ricoverato dopo la positività al Covid. "A chi può, chiedo di vaccinarsi", dice il centrocampista cileno.

Dopo la soddisfazione per la vittoria del campionato con la maglia neroazzurra, Arturo Vidal è volato in Cile per giocare con i suoi compagni la Copa America. Tuttavia, il centrocampista è già fermo a causa del Covid: risultato positivo al virus, Vidal è stato ricoverato.

Ai social affida il suo messaggio.

Covid, Vidal positivo e ricoverato

Era stato vaccinato tre giorni prima, ma ora è risultato positivo al coronavirus: Arturo Vidal è stato ricoverato dopo la positività al test. Il centrocampista cileno è rimasto isolato per 72 ore nel ritiro della nazionale che a Santiago del Estero incontrerà l’Argentina per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022. Il giocatore ha manifestato una “sindrome febbrile dovuta a tonsillite”.

Venerdì 28 maggio era stato vaccinato con i suoi compagni di Nazionale. Per il momento il suo impegno accanto a La Roja si ferma e deve pensare a riprendersi. Una nota ufficiale della squadra comunica: “Arturo è stato ricoverato e isolato dal gruppo per più di 72 ore come misura preventiva di una grave tonsillite pleurica”.

In Cile l’emergenza Covid-19 continua a fare paura. Nel Paese si registrano circa 6000 contagi al giorno e dall’inizio della pademia si contano 29.000 vittime per 1,3 milioni di contagi complessivi.

Covid, Vidal ricoverato: il messaggio ai tifosi

“Felice con il vaccino”, scriveva Arturo Vidal sul suo profilo Instagram, condividendo i suoi scatti.

Solo pochi giorni dopo però, ha comunicato ai fan la sua positività al Covid-19. “Sfortunatamente il controllo di oggi ha dato esito positivo al Covid”, ha scritto su Instagram. Ha spiegato che è la conseguenza di un contatto avuto “con un amico asintomatico”. Questa volta non potrà scendere in campo con la Nazionale, comunica Vidal, ma “sosterrò i miei compagni con tutta la mia forza”. Poi ha sottolineato: “Mi riprenderò presto per poter vestire nuovamente La Roja de Todos”.

Nel suo post su Instagram, Vidal ha ringraziato i medici che “stanno curando tutti noi cileni che stiamo combattendo contro questa terribile pandemia”. Quindi ha ribadito: “E chiedo per favore che chi può vaccinarsi lo faccia“.

Covid, Vidal ricoverato: il sostegno dei fan

Dopo aver fatto sapere ai tifosi di essere risultato positivo al virus, Vidal ha ricevuto l’affetto e l’incoraggiamento di amici e sostenitori cileni, interisti e non solo.

Non si fermano i messaggi di supporto per il centrocampista, che dai fan sta ricevendo tanta forza per guarire presto dalla malattia. “Che peccato, forza king”, si legge tra i commenti su Instagram. Ma anche: “Rimetti presto fratello” e “Un forte abbraccio, guarisci presto”.