Festa Inter San Siro, il club ai tifosi: “Festeggiate responsabilmente rispettando le norme”

In occasione della festa prevista fuori da San Siro per accogliere l'Inter, il club nerazzurro ha invitato i tifosi a festeggiare responsabilmente.

Dopo i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto in piazza Duomo a Milano e in previsione della festa a San Siro annunciata dalla Curva Nord, l’Inter ha diramato un comunicato con cui invita i tifosi ad esultare con responsabilità e nel rispetto delle norme anti contagio.

Festa Inter San Siro: il comunicato del club

Lo slogan è “Stay safe – Celebrate responsibly” ed è stato diffuso in occasione di Inter-Sampdoria in programma sabato 8 maggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. Questo il contenuto: “Ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invitiamo i tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del diciannovesimo scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19“. Pur comprendendo l’emozione e l’importanza del momento, ha continuato l’Inter, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio il momento speciale.

Festa Inter San Siro: attesi 3 mila tifosi

Intanto il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura ha disposto un ha disposto un limite massimo di 3 mila persone per i festeggiamenti fuori dallo stadio in un’area di 15 mila metri quadrati individuata nei pressi del Meazza.

Nelle aree intorno a San Siro sarà inoltre vietato vendere e somministrare alcolici dalle 14 alle 22 fatta eccezione per gli esercizi di ristorazione.

Stesse regole saranno in vigore anche in piazza Duomo, sorvegliata e presidiata dalle forze dell’ordine per evitare il ripetersi degli assembramenti della settimana precedente.

Festa Inter San Siro in streaming

Intanto, per permettere a tutti di assistere all’accoglienza che si sta organizzando a Milano per festeggiare la squadra dell’Inter, la festa verrà trasmessa in diretta streaming.

La Curva Nord ha infatti annunciato che, a partire dalle 15.30, andrà in onda una live sul proprio canale Youtube: “Invitiamo tutti coloro che non potranno essere allo stadio domani a seguire la diretta dei momenti salienti attraverso il nostro canale Youtube“, si legge sulla pagina Facebook ufficiale.

Prima che venisse imposto il limite di 3 mila presenti avevano invece esortato i tifosi a rispettare il distanziamento e a indossare le mascherine qualora fossero venuti fuori dallo stadio. Questo per evitare che cali di attenzione “possano darci problemi in vista della vera festa regina che stiamo andando ad organizzare in occasione dell’ultima giornata di campionato“. (23 maggio, ndr).