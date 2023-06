Una terribile tragedia si è consumata nelle vicinanze di Bergamo, dove un ragazzo di 16 anni di orgini egiziane ha perso la vita mentre si trovava in gita al lago d’Endine. Il giovane si è tuffato per fare un bagno ed è iprovvisamente scomparso, inghiottito dalle acque.

Bergamo, 16enne si tuffa nel lago d’Endine e non riemerge più: trovato morto

Il ragazzo si trovava nel posto insieme agli altri giovani della cooperativa Nazareth di Cremona. Il gruppo si era fermato per pranzo nei pressi del lago d’Endine e, dopo aver mangiato, alcuni ragazzi avevano deciso di fare un bagno. Il 16enne egiziano si era tuffato in acqua, ma da quel momento nessuno lo ha più visto: era come se fosse scomparso nel nulla. Gli amici e gli educatori hanno chiamato preoccupati i soccorsi che hanno dato il via alle ricerche.

La morte del 16enne: forse ha accusato un malore

Dopo qualche minuto, il corpo del ragazzo è stato rinvenuto a circa 4 metri di profondità, poco distante dal punto in cui si era tuffato. I vigili del fuoco Nautici di Bergamo hanno estratto il suo corpo dall’acqua, ma ormai per l’egiziano non c’era più nulla da fare. Ancora da chiarire i motivi dell’annegamento: forse il giovane era stato colto da un malore.