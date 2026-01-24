L'alleanza italo-tedesca di Meloni e Merz per un'Europa più forte

L'incontro tra Meloni e Merz apre a nuove prospettive per l'Europa, puntando a una maggiore cooperazione e competitività.

Il recente vertice intergovernativo tra Italia e Germania ha posto le basi per una nuova alleanza tra le due nazioni, con l’obiettivo di affrontare le sfide europee in un contesto globale sempre più complesso. La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’importanza di un approccio pragmatico nella gestione delle relazioni con gli Stati Uniti, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso pieno sostegno alle iniziative italiane.

Il Board of Peace per Gaza e le posizioni italiane

Durante l’incontro, Meloni ha evidenziato come l’Italia presentiproblematiche costituzionaliche rendono difficile l’adesione alBoard of Peaceper Gaza. Ha quindi sollecitato l’ex presidente Donald Trump a riconsiderare la configurazione di questo organismo. Questa richiesta è emersa al termine di un incontro che ha visto le due nazioni discutere di cooperazione e sicurezza, temi di fondamentale importanza in un’Europa che si trova ad affrontare crisi multiple.

Un’Europa protagonista

La premier ha chiarito che l’Unione Europea deve decidere se essereprotagonistadel proprio destino o se subire passivamente gli eventi. Secondo Meloni, la situazione attuale richiedelucidità,responsabilitàecoraggio. Questa posizione è stata condivisa anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale ha affermato che l’Europa sembra orientarsi verso untraino italo-tedesco.

Collaborazione su più fronti

Meloni e Merz hanno discusso anche di come potenziare la competitività a Bruxelles, promuovendo unanuova mentalità di autocontrollo legislativo. L’intento è quello di ridurre gli oneri amministrativi, creando un ambiente più favorevole per le imprese. Durante il Business Forum, i due leader hanno presentato unnon papercongiunto sulla competitività, che sarà presentato il 12 febbraio, con l’aspettativa di replicare i successi ottenuti nel settore automobilistico.

Strategie comuni per la sicurezza

In un bilaterale presso Villa Doria Pamphilj, Meloni ha annunciato l’adesione dell’Italia a un accordo multilaterale che coinvolge Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, mirato a regolamentare l’export di armamenti. Questa mossa è vista come un passo necessario per evitare conflitti di interesse tra partner europei. Merz ha approvato la posizione della premier, sottolineando l’importanza di un approccio unito nella gestione delle questioni internazionali.

La questione Trump e il Nobel per la pace

Rispondendo a domande sulla fiducia nei confronti di Trump, Meloni ha affermato che, nonostante le voci sulla sua salute e le critiche ricevute, la democrazia implica relazioni con i leader eletti. Ha espresso la sua speranza che Trump possa contribuire a una pace duratura in Ucraina, suggerendo che, se ciò avverrà, anche l’asse italo-tedesco potrebbe candidarlo alNobel per la pace. Questa affermazione ha suscitato polemiche tra le opposizioni italiane, ma ha anche dimostrato la volontà di Roma di mantenere aperti i canali di comunicazione con Washington.

Attesa di risposte dalla Casa Bianca

Palazzo Chigi si aspetta ora una risposta da parte della Casa Bianca riguardo alla proposta sul Board of Peace. L’articolo 11 della Costituzione italiana stabilisce che la cessione di sovranità debba avvenire in condizioni di parità, un aspetto che potrebbe rendere complicata l’adesione al board così come è attualmente strutturato. Tuttavia, l’Italia mantiene una posizionedi apertura, pronta a esplorare ulteriori sviluppi nel dialogo internazionale.

Conclusione: un futuro condiviso

Con iniziative concrete e una visione condivisa, i due leader aspirano a costruire un’Europa più forte e resiliente, in grado di affrontare le sfide future con determinazione e unità.