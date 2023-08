Quasi nuovi 100 sbarchi a Lampedusa nelle ultime 48 ore. Dopo i tantissimi arrivi della giornata di ieri, anche questa mattina nuovi barchini sono stati soccorsi a largo delle coste siciliane. La maggioranza dei migranti, come solitamente accade, risulta essere partita da Sfax e da altri porti della Tunisia.

Lampedusa, continuano gli sbarchi: 4mila migranti nell’hotspot

Solo negli ultimi due giorni sono sbarcate 1.826 persone a Lampedusa: i migranti appena arrivati si uniscono a quelli che all’inizio di questa settimana avevano già popolato l’isola. Il noto hotspot di contrada Imbriacola, che solo qualche giorno fa era quasi totalmente vuoto, è tornato a riempirsi oltre misura. In poche ore gli ospiti del centro sono arrivati a toccare quota 3.900 unità. Per ovviare a questo ennesimo sovraffollamento, la Prefettura di Agrigento ha già comunicato di aver disposto per oggi il trasferimento di oltre 700 migranti a Porto Empedocle. I migranti potranno viaggiare a bordo della nave di linea Galaxy che arriverà questa sera nelle vicinanze di Agrigento.