Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, ha comunicato di aver firmato un’ordinanza che verrà presto pubblicata in Gazzetta Ufficiale. L’ordinanza, a quanto si apprende, avrà effetti operativi per i ristori ai Comuni.

Ricostruzione post alluvione Emilia-Romagna, Figliuolo firma un’ordinanza

“Parliamo di oltre 2.500 interventi per 289 milioni di euro. Quindi c’è il perimetro finanziario, c’è capienza. Possiamo andare avanti. Poi ci sono gli interventi per il 2024, per altri 123 milioni di euro che la struttura è in grado di ristorare”, ha dichiarato Figliuolo in occasione del suo intervento al Meeting di Rimini.

Il generale, poi, ha precisato che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “ha dato e sta dando massima priorità affinché si possa uscire dall’emergenza, ricostruire e tornare alla piena normalità”.

“Sono stati stanziati 4,5 miliardi di euro, 2,8 miliardi sono nella disponibilità del commissario”, ha aggiunto ancora il commissario per la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna. “Per ora abbiamo effettuato atti preparatori, dobbiamo lavorare di squadra questo lo insegna l’emergenza. Occorre fare sinergia con il territorio”.

L’intervento al Meeting di Rimini

Infine, il generale ha precisato che nel mese di settembre “non procederemo ai rimborsi: accerteremo i danni”. “Dopo di che sarà chiesto l’accertato bisogno finanziario. Ritengo che agli inizi di settembre saremo in grado di finalizzare l’ordinanza per la ricostruzione privata, per fornire alle famiglie indicazioni per quantificare i danni e poi procedere ai rimborsi. La stessa cosa faremo per le imprese”, ha concluso.