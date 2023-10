Lanuvio: insegnante muore in un incidente d'auto

Lanuvio: insegnante muore in un incidente d'auto

Un'insegnante è morta a 41 anni in un incidente d'auto a Lanuvio, dove si è ribaltato.

Un’insegnante si è ribaltata con l’auto a Lanuvio, morendo tragicamente in via Astura. Trasportata con l’eliambulanza in ospedale, è morta poco dopo.anni

Incidente stradale a Lanuvio: donna muore a 41

Una donna di 41 anni, insegnante, è morta tragicamente dopo un violento incidente d’auto per cui la sua vettura si è ribaltata in via Astura, a Lanuvio.

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio del 14 ottobre e la vittima era una professoressa originaria di Catania. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita.

Le indagini in merito all’incidente di Lanuvio

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito. La Fiat 500 della donna era completamente distrutta, ribaltata e ridotta a un cumulo di lamiere.

L’impatto violento ancora non ha una causa precisa. Potrebbe essere stato la conseguenza di un malore, una distrazione o anche l’attraversamento di un animale selvatico.

Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, poi la corsa in ambulanza al San Camillo di Roma, dove purtroppo è deceduta nonostante i tentativi dei medici di rianimarla successivamente.

Ora gli agenti della polizia scientifica sono a lavoro sulla strada dell’incidente di Lanuvio per svolgere gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’auto intanto è stata posta sotto sequestro come vuole la prassi.

La donna insegnava nell’area dei Castelli Romani, dove tanti studenti la amavano e si sono uniti nei messaggi di cordoglio per darle l’estremo saluto.