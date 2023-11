Il movente dell’aggressione sarebbe una discussione avvenuta per motivi ancora incerti. Sul caso indagano gli inquirenti.

L’Aquila, 21enne accoltellato mentre aspetta l’autobus

Il 21enne, di origini pugliesi, è stato colpito alle spalle con un coltello intorno alle 13, mentre stava aspettando l’autobus alla fermata, nella zona di Colle Sapone, periferia dell’Aquila. La fermata si trovava vicino al polo scolastico di Acquasanta. Alcuni testimoni hanno indicato l’aggressore come un ragazzo straniero. Quest’ultimo sarebbe stato disarmato da due studenti usciti da scuola, prima di scappare.

La lite

Secondo le ricostruzioni poco prima del drammatico epilogo sarebbe scoppiata una lite tra alcuni giovani. Dopo essere stato ferito il 21enne ha cercato riparo nel bar più vicino, dove è riuscito a chiamare i soccorsi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza il ragazzo in ospedale. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, avendo perso parecchio sangue. Nonostante la profonda ferita da arma da taglio, è stato dimesso nel pomeriggio. Sul posto anche la polizia, che ha portato in Questura due persone, e i carabinieri. Per il momento gli inquirenti sono sulle tracce dell’aggressore, ma non sono ancora riusciti a fare luce sul reale movente dell’accoltellamento.