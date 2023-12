Lara Zorzetto, ex protagonista molto amata di Temptation Island, ha confessato che sta vivendo un momento molto difficile. Ha avuto un aborto spontaneo, motivo per cui ha preferito prendersi una pausa dai social.

Da qualche giorno, Lara Zorzetto era assente dai social. I fan erano preoccupati, ma nessuno avrebbe mai immaginato che stesse attraversando un momento tanto difficile. L’ex protagonista di Temptation Island ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo, motivo per cui ha preso una pausa dal mondo virtuale.

Via Instagram, Lara Zorzetto ha annunciato di aver vissuto giorni difficili. Ha raccontato:

“Amiche scusate un po’ l’assenza di questi giorni, ma ero incinta. Ho avuto un aborto spontaneo. Quindi non è andata come volevamo. Pazienza, succedono queste cose e non è colpa di nessuno! Ma se ero assente era anche perché oltre all’influenza non stavo benissimo… e nulla avrei voluto darvi una notizia diversa, ma a sto giro va così. Si volta pagina!”.