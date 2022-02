Lara Zorzetto è diventata mamma bis: lei e il compagno Mattia hanno cambiato nome prima del parto.

Lara Zorzetto è diventata mamma bis. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove l’ex volto di Temptation Island ha mostrato ai fan il secondo frutto dell’amore che la lega a Mattia Monaci. La coppia ha scelto di cambiare il nome della bambina poco prima del parto.

Lara Zorzetto è diventata mamma bis

Fiocco rosa in casa di Lara Zorzetto e Mattia Monaci: è nata la piccola Anastasia Priscilla. La lieta novella è stata resa pubblica dall’ex volto di Temptation Island che, via social, ha mostrato ai fan le prime immagini della figlia. Dopo la nascita di Leonardo, venuto alla luce ad agosto 2020 con un cesareo d’urgenza, è stata la volta di una bella famminuccia. Lara, con un dolcissimo video pubblicato su Instagram, ha annunciato:

“Anastasia Priscilla. 23.02.22 con 3.480 g di dolcezza lunga 52 cm alle 12.11. Un piccolo muffin!! Benvenuta in questa pazza solare famiglia. Io E Mattia già ti amiamo..e ti continuiamo a fissare ahahaha.. I nonni compresi ! Sono tutti impazziti in famiglia insomma”.

Com’è andato il parto?

Dopo l’annuncio, la Zorzetto si è presa un po’ di tempo per familiarizzare con la piccola Anastasia Priscilla. Poi è tornata sui social per raccontare il parto ai fan. Così come il primogenito, anche la bimba è venuta alla luce con un cesareo, ma questa volta non d’urgenza. Lara ha ammesso che non era agitata prima dell’intervento, tanto che, anche sotto anestesia, non ha fatto altro che parlare con i medici.

I dolori post parto sono gestibili e, a distanza di meno di 24 ore, non necessita più di antidolorifici. Fa ancora un po’ di fatica a camminare, ma niente di grave. Insomma, tutto è andato per il meglio.

Il cambio nome all’ultimo minuto

Lara e il compagno Mattia avevano deciso di chiamare la bambina Chloe Priscilla. Poi, due sere prima del parto hanno cambiato idea. E’ stato il papà a chiedere: “Ti piace Anastasia?“.

La Zorzetto ha replicato: “Sì, ma Priscilla non si tocca“. Ed è così che da Chloe Priscilla, la bimba si è chiamata Anastasia Priscilla. “Queste sono le nostre pazzie solite“, ha commentato Lara su Instagram.