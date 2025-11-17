L'aumento dei costi energetici negli Stati Uniti: come influisce sulla transizione all'energia solare

Negli Stati Uniti, il costo dell’energia ha superato l’inflazione in ben 26 stati, creando un clima di preoccupazione tra le famiglie e le comunità. La recente decisione del governo federale di interrompere il programma Solar For All, che avrebbe dovuto finanziare l’installazione di pannelli solari sui tetti, ha lasciato molti progetti senza fondi, colpendo in particolare le famiglie a basso e medio reddito.

Brandon Praileau, un pastore di Norfolk, Virginia, ha recentemente illustrato ai suoi concittadini i vantaggi di questo programma, che avrebbe garantito un supporto finanziario di 156 milioni di dollari per l’installazione di impianti solari. Tuttavia, la notizia della cancellazione ha colpito duramente le speranze di ridurre la pressione dei costi energetici, che continua a rappresentare una grande preoccupazione.

Implicazioni della cancellazione dei programmi di energia rinnovabile

La sospensione di progetti come Solar For All non è un caso isolato. Il Department of Energy ha ritirato 13 miliardi di dollari destinati a diversi progetti di energia rinnovabile, incluso l’aggiornamento delle reti elettriche e la produzione di cemento carbon-neutral. Questi tagli non solo ostacolano la transizione verso fonti di energia rinnovabili, ma rendono anche difficile raggiungere gli obiettivi climatici fissati. Il presidente Trump ha dichiarato che non approverà ulteriori progetti eolici senza un’emergenza giustificativa, il che potrebbe comportare perdite significative per il settore dell’energia eolica, stimabili in 114 miliardi di dollari.

Reazioni locali e impatto sulle famiglie

In Florida, 10.000 famiglie a basso e medio reddito si erano già preparate a sfruttare i sussidi federali per l’installazione di pannelli solari. Tuttavia, con l’abrogazione del progetto, molti si trovano a dover affrontare aumenti dei costi energetici che hanno raggiunto il 60% dal 2019. Heaven Campbell, direttore del programma Solar United Neighbors in Florida, ha condiviso le preoccupazioni di una residente che ha affermato di avere paura di accendere il condizionatore d’aria a causa dei costi esorbitanti delle bollette, che la costringono a limitare l’uso dell’energia.

Conseguenze economiche e future incertezze

Con la scadenza del credito d’imposta del 30% per l’installazione di pannelli solari prevista per dicembre, i fornitori di servizi solari stanno affrontando una crescente pressione per completare le installazioni prima della scadenza. Alcuni hanno persino dovuto rifiutare nuovi clienti, preoccupati per il futuro della loro attività. Ed Murray, presidente della California Solar and Storage Association, prevede che la mancanza di incentivi porterà a un raddoppiamento del tempo di ammortamento per i costi di installazione, passandoli a circa 12 anni.

Rischi per l’occupazione nel settore energetico

Questa situazione non avrà solo ripercussioni economiche per i consumatori, ma anche per i lavoratori del settore. La perdita di posti di lavoro è un rischio concreto, mentre la qualità dell’aria potrebbe deteriorarsi e gli stati potrebbero non raggiungere i loro obiettivi climatici. La notizia dei tagli ha generato preoccupazione tra i sostenitori dell’energia rinnovabile, che vedono il futuro dell’energia solare messo a repentaglio. I critici sostengono che i progetti solari aumentano i costi per le famiglie che rimangono collegate alla rete, poiché i clienti solari pagano meno alle aziende di servizi ma continuano a utilizzare energia quando necessario.

Nel frattempo, la recente cancellazione di questi programmi ha suscitato un’ondata di reazioni legali, con molti stati, inclusa la Florida, che cercano di contestare le decisioni federali. La speranza è che, con un nuovo governo, possano essere ripristinati i fondi e i programmi necessari per supportare la transizione verso un futuro energetico più sostenibile.