Lavinia Trematerra morta schiacciata da una statua, sabato i funerali a Napoli

La piccola Lavinia Trematerra aveva solo 7 anni, è morta schiacciata da una statua in Germania: i funerali a Napoli il prossimo 3 settembre.

A soli 7 anni, la piccola Lavinia Trematerra ha lasciato questo mondo in uno dei modi più tragici. La bambina è stata infatti schiacciata da una statua mentre era in vacanza con la famiglia a Monaco di Baviera in Germania.

I funerali sono previsti il prossimo 3 settembre presso la chiesa di San Vincenzo Pallotta (detta anche dei Pallottini) sita a Napoli tra Corso Europa e via Alessandro Manzoni, a cavallo dei quartieri Vomero e Posillipo. L’intera città campana è in lutto per la bambina. Il feretro dovrebbe arrivare in chiesa alle 11, mentre un’ora dopo è previsto il rito funebre. In Germania, intanto, è stata aperta un’inchiesta sulla morte della bimba.

Lavinia Trematerra: la salma arriverà a Napoli il 2 settembre

Come informa FanPage, la salma di Lavinia Trematerra dovrebbe arrivare a Napoli il prossimo 2 settembre. Lo scorso 31 agosto sono cominciate le operazioni di rientro del corpo della piccola, una volta terminate le procedure burocratiche.

Aperta un’inchiesta in Germania

La morte della piccola Lavinia Trematerra ha colpito l’intera Italia, in particolar modo le città di Napoli e Roma di cui sono originari i genitori della bimba. I due risultano essere due avvocati affermati.

In Germania è stata aperta un’inchiesta sulla morte di Lavinia. Negli scorsi giorni si è svolta l’autopsia sul corpo della bambina volta a chiarire le cause della morte. La statua che è crollata sulla piccola si trovava nel giardino di un albergo a 4 stelle in cui lei e i suoi genitori stavano soggiornando.