Monaco di Baviera, bimba italiana muore schiacciata da una statua: aveva solo 7 anni

La piccola Lavinia stava trascorrendo le vacanze a Monaco di Baviera quando una statua di marmo l'ha travolta. È morta a solo 7 anni.

Una tragedia ha colpito una famiglia napoletana in queste ultime ore. La piccola Lavinia Trematerra è morta a solo 7 anni dopo essere stata travolta da una statua di marmo mentre si trovava in vacanza a Monaco di Baviera. Disperata la corsa contro il tempo per salvarla, ma ogni tentativo è stato vano.

Monaco di Baviera, bimba di 7 anni morta schiacciata da una statua

Non sarebbe per il momento ancora chiara la dinamica della vicenda. Stando a quanto emerge da prime informazioni, la piccola stava giocando quando una statua che non sarebbe stata ben ancorata a terra, l’avrebbe travolta, schiacciandola. Immediati i soccorsi degli operatori sanitari e il trasferimento in ospedale, ma la piccina sarebbe purtroppo morta nel giro di poco tempo.

“Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita”, ha scritto la madre Valentina Poggi sui social.

I messaggi di cordoglio sui social

La piccola Lavinia era figlia di Michele Trematerra e Valentina Poggi, entrambi avvocati molto conosciuti. Sono state moltissime infatti le persone che in queste ore hanno trasmesso un messaggio di cordoglio sui social.

Tra queste l’amministrazione comunale di Ponza che su Facebook ha scritto: “Il Sindaco, a nome di tutta amministrazione comunale, si stringe al dolore della Famiglia Trematerra e Poggi per la scomparsa improvvisa e tragica della piccola Lavinia. Siamo vicini alla famiglia e al caro amico dell’isola Dino Poggi”.

Così invece l’ente Formez PA: “A volte le parole non bastano ad esprimere il nostro dolore e lo sgomento, davanti a qualcosa che accade e che non si riesce a spiegare.

Tutta la comunità del Formez è profondamente addolorata per il grave lutto che ha colpito la famiglia della nostra Valentina Poggi. Una tragica fatalità ha portato via la piccola e innocente Lavinia. A Valentina, a suo marito Michele, a tutti i parenti, agli amici e a coloro che la conoscevano, vanno le nostre sincere condoglianze, la nostra vicinanza e un grande abbraccio. Il loro dolore è anche il nostro”.